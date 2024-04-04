«Мировой шедевр»: Куклачев восхитился песней SHAMAN «Реквием»

Фото: Прокофьев Вячеслав / ТАСС

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Знаменитый цирковой артист подчеркнул гениальность Ярослава Дронова.

Легендарный клоун и дрессировщик Юрий Куклачев высоко оценил композицию автора песен и исполнителя SHAMAN (настоящее имя Ярослав Дронов — Прим.ред.) «Реквием». Он назвал ее шедевром мирового класса.

«Этот мальчик недавно „Реквием“ написал. Это гениальный мальчик. Его надо боготворить, что в нашей стране появилась личность уникальная, которая действительно безо всякой злобы, без какой-то желчи. <…> Шедевр мирового класса», — заявил Куклачев в беседе с NEWS.ru.

Он добавил, что эту композицию можно исполнять в любой стране, где случается такое чудовищное событие, как теракт. В этом и гениальность «Реквиема».

К слову, песню певец написал после случившегося 22 марта теракта в «Крокус Сити Холле». В композиции знаменитость отразил всю боль россиян о случившемся и ее жертвах.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как звезды помогли пострадавшим в «Крокусе».