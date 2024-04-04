Меняют ДНК и провоцируют рак: чем опасно курение вейпов и электронных сигарет

Фото, видео: www.globallookpress.com / Bulkin Sergey; Личный архив Александра Резника; 5-tv.ru

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Многие убеждены — переход с обычных сигарет на электронные заметно улучшит здоровье. Но это заблуждение.

Современный тренд перехода от традиционного вида курения к электронным сигаретам все больше привлекает зависимых. При этом многие уверены — такая замена никак не скажется на здоровье. В эксклюзивном комментарии для 5-tv.ru врач-генетик Александр Резник рассказал, чем опасно курение вейпов и электронных сигарет.

Он согласился с результатами исследования ученых из Калифорнийского университета, которые выяснили — курение вейпов и электронных сигарет меняет ДНК человека. Такое исследование удалось сделать лишь недавно, так как подобные испарители появились не так давно.

«Сейчас начинают поступать уже результаты исследований, выводы из которых можно охарактеризовать как-то, что неважно, что курить, все равно это будет повышать риск онкологии», — предупредил специалист.

При этом он отметил, что результаты американских ученых были сделаны, исходя из совместного курения традиционных сигарет и электронных, а не отдельно от последних.

«Ученые, проведя анализ 3,5 тысяч различных образцов, сделали вывод — рекомендовать в качестве способа отказа от курения электронные сигареты не стоит», — добавил он.

Кроме того, Резник призвал дождаться и других результатов исследований по данному вопросу. Но отметил, что рынок электронных сигарет огромен, оценить процент контрафакта или качество основы для наполнения сигарет пока не представляется возможным.

Однако уже известно одно — электронные сигареты и вейпы не помогут сократить употребление никотина, а могут лишь усугубить здоровье.

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