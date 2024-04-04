Торжество абсолютного милитаризма: 75 лет назад началась история НАТО

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Североатлантический альянс создавался с целью противостояния «советской угрозе». Как развивался военный блок и какое ему рисуют будущее?

Единства касательно конфликта на Украине нет не только в стане американских конгрессменов, но и среди членов НАТО. Внутренние противоречия, нехватка средств и невнятные перспективы дальнейшего существования — таковы итоги деятельности североатлантического блока, которому сегодня исполнилось 75 лет.

Целью его создания было противостояние возможной «советской угрозе». Но СССР уже 30 лет как не существует, а экспансия НАТО продолжается. Корреспондент «Известий» Маргарита Костив о прошлом и весьма туманном будущем военно-политического альянса.

Это только внешне министры иностранных дел стран альянса еще похожи на дипломатов, но лучше смотрелись бы в форме цвета хаки — все-таки торжество абсолютного милитаризма.

В свои 75-ть НАТО возвращается к истокам. Россия объявляется не просто главным врагом, а смыслом самого существования военного блока. В американском постпредстве в Брюсселе появляется новый памятник президенту Трумэну — главному идеологу холодной войны, а в самой штаб-квартире альянса проводят крупнейшее за всю историю застолье.

Хотя не обошлось и без потерь. Госсекретаря США Энтони Блинкена подвел свой же Boeing — самолет сломался и пришлось ехать на машине из Парижа. Поэтому опоздал. Приехал он, кстати, с плохими новостями для Киева: на саммите в Вашингтоне с участием лидеров Украину все же не возьмут в НАТО. Но путь, как всегда, укажут очередной «морковкой для ослика».

Сейчас в Альянсе состоит уже 32 государства. В НАТО они не просто заседают, а буквально, не покладая оружия, моделируют Третью мировую. Так, например, альянс постоянно наращивает свою активность в Черном море. Идет уже второй месяц беспрецедентных маневров с участием 300 тысяч военных. Даже в некогда нейтральной Скандинавии всех северных оленей распугали.

А ведь изначально военный блок насчитывал всего-то 12 стран во главе с США. В 1949 году был подписан вашингтонский договор, а СССР — объявлен главной угрозой Западу.

«Сама по себе холодная война была во многом искусственной конструкцией, навязанной миру Соединенными Штатами, которые были недовольны Советским Союзом, его нежеланием соглашаться на американское мировое господство», — рассказал бывший американский разведчик Скотт Риттер.

Но и Москва в противовес новоиспеченному Альянсу создает свой Варшавский блок. В это уже трудно поверить, но даже поляки нам были «братьями по оружию», как и половина разделенной после войны Германии.

При всех трагических реалиях стены, она не только разделяла, но, кажется, и укрепляла мир. Один из главных символов холодной войны на протяжении десятилетий являлся еще и действительно железобетонным аргументом для сдерживания НАТО. Ветераны армии ГДР называют тот период самым мирным на европейском континенте.

«Строительство стены действительно привело к разрядке напряженности. Наконец настал покой, появилась безопасность», — сообщил офицер Национальной народной армии ГДР Клаус Бернекер.

После падения стены волны расширения НАТО хлынули одна за другой, а вскоре без санкции ООН стали возможны бомбардировки Югославии. А далее под надуманными, а часто и просто вымышленным предлогами последовали вторжения в Ирак, Ливию, Сирию и Афганистан, откуда американские войска даже не выходили, а удирали.

Таким же фиаско для Запада может обернуться и вооруженный конфликт на Украине.

«Если мы сравним военные расходы по всему альянсу НАТО и сравним их с военными расходами России, то увидим, что именно Запад тратит на оборону примерно в 20–25 раз больше», — рассказал депутат европейского парламента Гуннар Бек.

Но генсек НАТО Йенс Столтенберг идет ва-банк, объявляя о создании европейского фонда на 100 миллиардов долларов, чтобы и дальше поставлять оружие Киеву, если американская помощь так и не успеет прийти.

Скептически это оценивает даже непримиримая глава германского МИД Анналена Бербок, указывая на «слабые места» и «жонглированием цифрами». Видимо, совсем пусто в кармане.

«Я не думаю, что имеет смысл снова обсуждать здесь отдельные перемены», — заявляет она.

А такие страны, как Венгрия, тем более отвергают такое многомиллиардное расточительство.

«Мы продолжим отстаивать позицию Венгрии, которая не поставляет оружие и не направляет солдат для участия в этом конфликте», — сообщил глава МИД Венгрии Петер Сийярто.

И это, пожалуй, самый неприятный сюрприз — опять споры и обиды. Альянс раздора поздравлять не с чем: в этом смысле самый символичный подарок, пожалуй, преподнесли власти Брюсселя, переодев в синюю натовскую униформу не кого-нибудь, а своего знаменитого «писающего мальчика». Когда дела «мокрые», то и репутация подмоченная.