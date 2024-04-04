Фото: www.globallookpress.com / Maksim Konstantinov

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Ветренные мельницы могут очень дорого обойтись гражданам Незалежной.

После успешных ударов России украинская энергосистема осталась без пяти ТЭС, двух ТЭЦ и трех ГРЭС. Теперь Незалежной остается надеяться только на зеленую генерацию. Но она уже давно показала свою низкую эффективность.

К тому же обычные граждане Украины будут платить за восстановление электроэнергии. Об этом сообщило издание EADaily.

Восстанавливать крупные станции Незалежной сейчас нецелесообразно, потому что они снова будут уничтожены. Поэтому придется перейти к ветреным мельницам и солнечным батареям.

Правда, как известно, такой способ добыть электричество работает только во время сильного потока воздуха или в светлое время суток.

Ко всему прочему за зеленую генерацию придется много заплатить, а у Киева долги почти в 500 миллионов долларов. И единственный вариант, как сообщает издание, это переложить расходы на обычных граждан своей же страны. В будущем им и так предстоит оплачивать восстановление электростанций.

Ранее 5-tv.ru писал, что на Украине сообщили о полном разрушении Змиевской ТЭС.