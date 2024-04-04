В «Яндексе» объяснили некорректный ответ «Алисы» о героине «Маши и Медведя»

Фото: Кадр из сериала «Маша и Медведь», 2009 г.

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Компания назвала этот случай единичным.

В компании «Яндекс» прокомментировали некорректный ответ голосового помощника «Алисы» о главной героине «Маши и медведя». В пресс-службе компании сообщили агентству РИА Новости, что это был единичный случай и заверили, что умная колонка так больше не отвечает.

«"Алиса» в единичных случаях могла ответить некорректно на вопрос o семье главной героини мультфильма «Маша и Медведь». В данный момент она больше так не отвечает. Мы всегда рекомендуем активировать детский режим при общении с «Алисой», чтобы оградить ребенка от нежелательного контента», — сказали в компании.

Там также подчеркнули, что «Алиса» постоянно обучается и старается подбирать подходящие фразы для общения со своим владельцем. Информация, на которую искусственный интеллект (ИИ) ответить не может, берется из открытых источников.

До этого уполномоченный по правам ребенка в Санкт-Петербурге Анна Митянина сообщила, что если спросить у голосового помощника «Алисы», почему главная героиня «Маши и Медведя» живет без родителей в лесу, то ИИ ответит, что это призрак убитой девочки и она мстит косолапому. На фоне этого она выразила беспокойство из-за бесконтрольного влияния на детей информационных технологий.

Ранее 5-tv.ru писал, что омбудсмен высказалась о негативном влиянии ряда мультфильмов на детей.