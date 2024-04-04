Фото: www.globallookpress.com / Stephen Lock

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Теперь все желающие за определенную сумму смогут увидеть королевские покои.

Король Великобритании Карл III разрешил проводить экскурсии по историческому замку Балморал в Шотландии, где любила отдыхать покойная Елизавета II. Там вот уже на протяжении более 170 лет проводят летние каникулы члены королевской семьи.

Как сообщила газета The Times, посетить экскурсию смогут только взрослые. Если до этого все желающие имели возможность попасть только на территорию садов Балморала и бального зала, то теперь им представится возможность увидеть Зеленую комнату, где покойная королева незадолго до своей смерти встретилась с еще на тот момент премьер-министром Великобритании Лиз Трасс. Также туристы смогут увидеть Красный коридор, где в начале этого года Карл III провел встречу с нынешним премьером Риши Сунаком.

Кроме того, посетители смогут увидеть выставку акварелей, созданных Карлом III в окрестностях замка в 1980 годах.

Экскурсии пройдут с 1 июля по 4 августа. В день замок Балморал смогут посещать всего 40 человек. Цена вопроса — от 100 до 150 евро. Доходы от экскурсий планируется направить на содержание поместья.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, за что королевская семья расплачивается своим здоровьем.