«Сказала «да»: Аделина Сотникова сообщила о скором замужестве

Фото: Феоктистов Дмитрий / ТАСС

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Фигуристка не стала скрывать радостное событие от поклонников.

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Аделина Сотникова совсем скоро выйдет замуж. Предложение руки и сердца ей сделал отец ее сына Дмитрий Попко. В социальной сети она опубликовала совместную с ним фотографию.

«Я сказала «да», — кратко подписала спортсменка.

Поклонники поспешили поздравить молодую маму со скорым замужеством.

«Какая красивая пара, счастья и любви вам»;

«Спасибо, что делитесь радостью»;

«Будьте счастливы всегда», — написали интернет-пользователи.

К слову, рождение первенца Сотникова долгое время скрывала. Она продолжала выходить на лед, но никто и не догадался, что фигуристка в положении. Мальчик родился с весом 3200 граммов и ростом 50 сантиметров. Назвала Сотникова сына Адрианом. Некоторое время она скрывала и имя отца ребенка. Но потом выяснилось, что Сотникова связала свою жизнь с хоккеистом Попко.

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