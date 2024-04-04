Мишустин выступил в Госдуме с отчетом о работе правительства: главное

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Глава кабмина затронул много тем. Среди них — экономика, поддержка семей, наращивание производства вооружений.

Меры поддержки семей с детьми в России будут и дальше совершенствоваться, об этом говорил глава правительства Михаил Мишустин, когда в Госдуме рассказывал депутатам о работе правительства за год. Основные тезисы — у корреспондента «Известий» Николая Иванова. Все подробности — в его репортаже.

Он затронул очень много тем — это и наращивание производства вооружений, и преодоление попыток Запада блокировать нашу внешнюю торговлю. Он также рассказал, как чиновники исполняют социальные проекты.

Отчет правительства перед депутатами — это обязанность по конституции. Причем в Думе должны присутствовать все министры, если они не в отпуске или командировке. Парламентарии могут высказывать свою оценку работы кабмина. И задавать вопросы. Это последний отчет в таком составе. Поэтому по факту — отчет не за год, а за весь период работы.

«Мы построили новую, технологичную, эффективную систему государственного управления. Нам удалось вместе пройти COVID, помочь миллионам граждан сохранить здоровье, а бизнесу — сберечь свои коллективы, производства, рабочие места», — сообщил председатель правительства РФ Михаил Мишустин.

Удалось так переформатировать экономику, что она оказалась непробиваемой для санкций. По итогам 2023 года динамика — 3,6%. Растут страховые пенсии, МРОТ, от которого зависят зарплаты миллионов россиян. Продолжительность жизни достигла значений, которых не было никогда в России. Защита семьи — на первом плане.

«Развиваем целостную систему поддержки с момента беременности женщины, рождения малыша и на всех этапах его взросления до, соответственно, 17 лет. С января прошлого года мы запустили единое пособие, которое предоставляется каждый месяц исходя из положения конкретной семьи», — привел статистику Михаил Мишустин.

Расширяется программа семейной и дальневосточной ипотеки. В прошлом году 4,5 миллиона семей улучшили жилищные условия. Построены новые больницы и отремонтированы старые. И все эти меры в комплексе приводят к главному — снижается уровень бедности.

«Набор инструментов, которые были внедрены, — единые пособия, которые предоставляют сейчас семьям с детьми от нуля до 17 лет, как раз дают нам значимый эффект по снижению этих показателей», — сообщил министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков.

Наши ученые заканчивают испытания первого в мире лекарства от болезни Бехтерева. У нас все больше своих препаратов. Рост фармы — 7%. В промышленности приоритеты — беспилотники, танкостроение. Искусственный интеллект будет внедряться повсеместно.

«Использование в здравоохранении, в госуправлении, создание собственных специальных вычислительных мощностей, потому что работа такого рода технологий требует специального аппаратного обеспечения», — объяснил министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Максут Шадаев.

Для технологического суверенитета нужно развивать реальную экономику. Делать все свое, и чтобы наши товары стали востребованными везде. Вот Aurus начали собирать в Арабских Эмиратах.

«Ближний Восток, Северная Африка — это одно из направлений, где мы должны видеть потенциальное создание тех предприятий, которые у нас сегодня аутентичные, в первую очередь ГАЗ, КАМАЗ», — добавил заместитель председателя правительства РФ — министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров.

Для подъема реальной экономики пересмотрены программы подготовки рабочих кадров.

«Нужны новые кадры, в том числе технические. Программа „Профессионалитет“ как раз и нацелена на то, чтобы сократить время обучения с четырех до двух, двух с половиной лет, сделать его максимально практикоориентированным. С гарантированным трудоустройством», — объяснил министр просвещения РФ Сергей Кравцов.

Все больше стран сейчас становятся на сторону России, которая выступает за многополярный мир. Поэтому так активно развиваются новые торговые маршруты. По Северному морскому пути было перевезено рекордное число грузов. И это не нравится конкурентам — США в одностороннем порядке объявили о расширении своего континентального шельфа. Как раз в Арктике.

«Милитаризация Арктики, повышение напряжения. Откровенные провокации, конечно, дестабилизируют этот хрупкий регион. У нас самый большой в мире атомный ледокольный флот, у нас Краснознаменный ордена Ушакова Северный флот, который надежно бережет наши северные рубежи, поэтому и Северный морской путь, и развитие Арктики будут идти по плану», — подчеркнул министр РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков.

Уже скоро, в мае, этот состав правительства уйдет в отставку. Но цели, поставленные президентом, где главное — сбережение народа, будут выполнены в любом случае.