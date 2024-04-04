Значимые результаты есть: как развивается Донбасс после присоединения к России

Фото, видео: Спринчак Валентин / ТАСС; 5-tv.ru

В регионе продолжается налаживаться мирная жизнь после многолетнего нахождения под гнетом киевского режима. В ЛНР и ДНР возводят новые социальные объекты и жилые дома.

Когда разговоры о присоединении и объединении не просто слова, а реальные действия, то вслед за этим обязательно должна быть проделана большая работа. Это сейчас демонстрирует Россия на своих новых территориях. Акцент — на социальные объекты, больницы и учебные заведения. Тему продолжит корреспондент «Известий» Валентин Трушнин.

Новые регионы должны выйти на общероссийский уровень по ключевым показателям качества жизни и социально-экономического развития, заявил президент Владимир Путин. И все это — до 2030 года.

«Значимые результаты есть, значимые — не значимые, но во всяком случае результаты точно есть. За 2022–2023 годы завершены работы на более чем десяти тысячах объектов только по линии федеральных заказчиков. Кроме того, за этот же период более семи тысяч объектов восстановлены регионами-шефами», — привел статистику глава государства.

В ходе совещания президент выслушал доклады об открытии сразу нескольких крупных объектов на территории Донбасса и Новороссии. В Донецке начал работу крупнейший перинатальный центр на полторы сотни коек.

«Центр построен в рекордно короткие сроки. И на сегодняшний день это самое современное, оснащенное всем необходимым оборудованием медицинское учреждение по данному профилю в регионе. Его штатная численность — более 620 сотрудников», — подчеркнул Путин.

Перинатальный центр начал работу до официального открытия. Буквально за пару часов до совещания там уже приняли роды.

«Сегодня уже родились двое малышей, потому что они не ждут. Открылся перинатальный центр — вот они родились. Мальчик Володя и девочка Ева», — рассказал глава ДНР Денис Пушилин.

«Думаю, наш перинатальный центр станет новым символом Донецка, потому что такого учреждения на новых территориях нигде пока нет», — добавила главный врач Донецкого республиканского перинатального центра Анна Железная.

В Мариуполе открыт новый жилой квартал — десять многоквартирных домов, 65 тысяч квадратных метров, то есть 600 семей въехали в новые квартиры.

«Разрешите мне от имени новоселов и всех наших мариупольцев поблагодарить вас и граждан России за ту огромную помощь, которую оказываете нам. Спасибо за то, что мы — Россия», — обратилась к президенту одна из жительниц.

«Вам спасибо за ваш героизм и за ваш настрой в отношениях России в целом. Мы один народ, и мы никогда об этом не забывали и не забудем, всегда будем исходить именно из этого, ну а вам огромное спасибо, что вы не забыли об этом тогда, когда было особенно тяжело, и помните сейчас. Это основа основ восстановления нашего единства», — ответил Владимир Путин.

А еще в Мариуполе открывается филиал волгоградской Академии МВД. Уже с 1 сентября в ней начнутся занятия. Первый набор — 400 курсантов, дальше — каждый год еще по 400.

«Весь комплекс насыщен современным оборудованием: инновационные стрелковые центры, аппаратно-программные комплексы, моделирующие деятельность сотрудника в различных условиях с использованием виртуальной и дополненной реальности, тренажеры для подготовки операторов беспилотных летательных аппаратов», — сообщил начальник Волгоградской академии МВД РФ Роман Павленков.

«Спасибо большое. Надеюсь, что это учебное заведение внесет свой вклад в работу правоохранительных органов. Качественно будет готовить личный состав. Это одна из таких заметных проблем сегодняшнего дня на всех новых территориях, нужно налаживать работу правоохранительных органов так, чтобы люди чувствовали себя в безопасности во всех смыслах этого слова, это основная большая работа, и подготовка кадров по этому направлению имеет огромное значение», — отметил Путин.

В Луганске восстановлена, а скорее, построена с нуля школа олимпийского резерва по тяжелой атлетике. А всего за время работ на новых территориях восстановлено 18 тысяч самых разных объектов.