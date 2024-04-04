Пользователи сообщили о массовом сбое сервисов запрещенной Meta*

Фото: www.globallookpress.com / Jan Tepass

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На проблемы пожаловались более 30 тысяч человек по всему миру.

Пользователи сервисов Meta* сообщили о масштабных сбоях в работе приложений компании. Об этом стало известно благодаря данным портала Downdetector. О проблемах сообщили более 30 тысяч человек.

На работу WhatsApp** пожаловалось 22 тысячи пользователей. Больше всего проблем с мессенджером испытали жители Европы. Порядка 70% жалуются на работу интерфейса, 25% — на получение сообщений, еще 6% пользователей испытали проблемы с работой веб-сайта.

Сбои в соцсети Facebook** зафиксировали почти у двух тысяч человек. Около 69% пожаловались на приложение, а 35% — на сайт.

Более пяти тысяч пользователей сообщили, что испытывают проблемы с Instagram**. Приложение работает со сбоями у 65%, у 28% не обновляется лента, а еще 7% не могут войти в аккаунт.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что в Минцифры прокомментировали сбой в Telegram.

* — признана в РФ экстремистской и террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ

** — принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской и террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ