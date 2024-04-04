«Думала, не доживем до конца»: Анита Цой едва не рассталась с мужем из-за пустяка

Фото, видео: Бобылев Сергей / ТАСС; 5-tv.ru

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Удалось ли паре уладить разногласия?

Певица Анита Цой призналась, что чуть не рассталась с мужем Сергеем на гастролях. Об этом она рассказала корреспонденту 5-tv.ru на церемонии вручения Российской национальной музыкальной премии «Виктория».

Она рассказала, что однажды вместе с ней на гастроли впервые отправился ее супруг.

На мероприятиях Анита просила его выступать с ней на сцене, так как он находился в зале. Сергей выполнял просьбы жены, однако был совсем не в восторге от такой идеи.

«Честно говоря, мы чуть не расстались. Я думала, мы не доживем до конца тура. Муж, конечно, не любитель выходить на сцену. Дома любит под гитару на кухне петь, а там — нет», — рассказала артистка.

Однако после долгого тура пара вернулась «обновленная» и с новыми чувствами, признается звезда.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как индус помог Аните Цой решить проблемы в личной жизни.