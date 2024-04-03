Путин: в Донбассе и Новороссии восстановлено уже более десяти тысяч объектов

Фото, видео: © РИА Новости / Александр Сухов; 5-tv.ru

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Глава государства принял участие в открытии новых социальных объектов в Донецке, Луганске и Мариуполе.

Президент России Владимир Путин заявил, что более чем на десяти тысячах объектах в новых регионах России завершены восстановительные работы в период за 2022–2023 годы.

«Кроме того, за этот же период более семи тысяч объектов восстановлены регионами-шефами», — отметил президент на открытии социальных и жилых объектов в новых регионах РФ, которое провел в режиме ВКС.

Среди ключевых задач: к 2030 году вывести ДНР, ЛНР, Запорожскую и Херсонскую области на общероссийский уровень по ключевым показателям качества жизни людей и социально-экономического развития.

Для этого запущена соответствующая комплексная программа до 2030 года, а также утверждена госпрограмма восстановления новых субъектов федерации на 2024–2026 годы.

Лидер России указал, что в стране ведется последовательная работа по восстановлению и развитию Донбасса и Новороссии

Напомним, ЛНР, ДНР, Херсонская и Запорожская области вошли в состав России по итогам проведенных в сентябре 2022 года референдумов. Так, «за» присоединение к стране отдали голоса 98,42%, 99,23%, 87,05% и 93,11% местных жителей, соответственно. Ряд стран отказался признавать результаты референдумов, а киевский режим продолжил обстрелы жилых кварталов регионов.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что Путин открыл новые социальные объекты в Донецке, Мариуполе и Луганске.