«Я еще верю»: сидит ли Ольга Бузова на сайтах знакомств

Фото: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda

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Телеведущая давно мечтает найти верного спутника жизни. Но занимается ли она этом на просторах интернета?

Певица и телеведущая Ольга Бузова заявила, что в настоящее время не нуждается во внимании со стороны мужчин. Об этом она сообщила на пресс-показе фильма «Дождь из мужчин» изданию «Страсти».

Ольга рассказала, что на данный момент не испытывает дефицита внимания. Бузова регулярно ловит на себе взгляды со стороны противоположного пола. Причем как на сцене, так и во время простых прогулок по улице.

«Вот, знаете, до сайтов знакомств, до такой точки не дошла. Я еще верю, что все может быть по-настоящему: случайности, взгляды, как это бывает в книгах», — отметила звезда.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Ольга Бузова пожаловалась на последствия после отдыха в Таиланде. Знаменитость хотела насладиться коротким отпуском, а взамен получила большие отеки и сгоревшую на солнце кожу. Звезде пришлось обратиться за помощью к профессионалам, чтобы избавиться от отеков.