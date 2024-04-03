Гроб был закрыт: родители Либерж Кпадону рыдали на похоронах 36-летней дочери

Фото: Instagram* / libergik

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Звезда «Дома-2» ушла из жизни еще в феврале, но об этом около месяца никто не знал.

Участницу «Дома-2» Либерж Кпадону проводили в последний путь. Звезда реалити-шоу умерла, по одной из версий, полмесяца назад, но о ее смерти стало известно лишь недавно. Родители Либерж узнали о кончине дочери от ее спохватившихся друзей и из социальных сетей, так как в последнее время не поддерживали общение с наследницей. На церемонии прощания они не смогли сдержать своих чувств.

«Родители в жутком состоянии, у них не было других детей, кроме Либерж», — сказала подруга Либерж Woman.ru.

Ее мама Надежда рассказала ИА Регнум, что недавно дочь перенесла операцию, после которой перестала отвечать на звонки. Родителям так и не удалось поговорить с ней после ее выписки из больницы.

«К сожалению, я уже не помню точных дат, все смешалось. У нас как раз папа лежал в больнице, попал на операцию, и ей должны были делать операцию, все почти одновременно происходило. Я очень переживала. У нас такая неразбериха произошла. Папе операцию сделали, я за ним ухаживала. И я этот момент пропустила, когда стала дочери звонить, у нее уже был отключен телефон», — сообщила Надежда.

На церемонии прощания присутствовали участники «Дома-2» и близкие, которые приехали из другого города. Из коллег по реалити-шоу пришли почтить память Кпадону: Элина Камирен, Надежда Ермакова, Джозеф Мунголле, Алиана Устиненко, Егор Холявин, Мария Кохно и Дмитрий Дмитренко. Кпадону хоронили в закрытом гробу. После панихиды тело 36-летней женщины кремировали.

Известно, что Кпадону прошлой осенью сообщила поклонникам, что у нее диагностировали опухоль в правом легком. Последний раз на связь с подписчиками она вышла, когда ехала в машине на операцию. Это было в середине февраля.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что стало известно о главной мечте покойной Либерж Кпадону.

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