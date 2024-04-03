Собянин: Территория Боткинской больницы будет благоустроена

Фото: Официальный портал Мэра и Правительства Москвы mos.ru

Специалисты восстановят фонтан, расположенный рядом с гематологическим, лечебным и нефрологическим корпусами. Он не работал в течение последних нескольких лет.

Специалисты приступают к работам по благоустройству территории Боткинской больницы. Об этом рассказал мэр Москвы Сергей Собянин.

«Приступаем к одному из заключительных этапов комплексной модернизации Боткинской больницы — благоустройству», — написал градоначальник в своем Telegram.

По его словам, в этом году на территории медучреждения планируется уложить новое покрытие тротуаров и проездов, установить удобные лавочки и современные фонари. Также здесь усовершенствуют навигацию, высадят зеленые насаждения и разобьют газоны.

Кроме того, будет приведен в порядок центральный парк: на его территории обновят дорожки и появятся уютные зоны отдыха. Также там разместят беседку и скамейки в историческом стиле.

Специалисты восстановят фонтан, расположенный рядом с гематологическим, лечебным и нефрологическим корпусами. Он не работал в течение последних нескольких лет.

Собянин еще пообещал увеличить зону парковки и оборудовать новые контрольно-пропускные пункты.

Всего в рамках комплексной модернизации Боткинской больницы были капитально отремонтированы 11 зданий. Работы в еще трех корпусах — терапевтическом (№ 8), лечебном (№ 2) и научно-академическом (№ 10) — завершатся в 2024 году. Все три корпуса построены в начале прошлого века.