Собянин дал старт конкурсу «Лидеры цифровой трансформации»

Фото: Официальный портал Мэра и Правительства Москвы mos.ru

Финальный этап хакатона состоится в рамках молодежного технологического фестиваля «Лидеры цифровой трансформации» в конце июня.

В Москве открылся прием заявок на участие в конкурсе «Лидеры цифровой трансформации». Об этом в своем Telegram-канале сообщил мэр столицы Сергей Собянин. По его словам, это «самый масштабный в стране международный хакатон, в ходе которого разрабатываются новые продукты и сервисы по запросу города и бизнеса».

В этом году участникам состязания предложат решить 25 задач, подготовленных городом, бизнесом, а также властями двух российских регионов — администрацией Волгоградской области и правительством Камчатского края.

Победителям достанется приз в размере 1 млн рублей. Кроме того, они смогут внедрить собственные разработки. Командам, получившим «серебро» и «бронзу», достанется по 600 и 400 тыс. рублей, соответственно. Общий призовой фонд конкурса составляет 50 млн рублей.

Финальный этап хакатона состоится в рамках молодежного технологического фестиваля «Лидеры цифровой трансформации» в конце июня. Заявки на конкурс от ИТ-специалистов в возрасте от 18 лет принимаются до 5 июня на сайте проекта Агентства инноваций Москвы.

Как напомнил Сергей Собянин, хакатон проводится с 2019 года. «За 5 лет в нем приняло участие больше 30 тыс. человек, — написал мэр. — Конкурсанты разработали свыше 1,7 тыс. решений и создали больше 60 стартапов».