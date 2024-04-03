Фото: www.globallookpress.com / Alex Chan Tsz Yuk

Перейти в ДзенСледите за нашими новостями

в удобном формате

Россия продолжает специальную военную операцию по защите жителей Донбасса.

Летом этого года в зоне российской спецоперации начнутся крупномасштабные бои стратегического значения. Об этом заявил отставной полковник СБУ Олег Стариков.

«Кампания, которая будет летом. Нас ожидают очень серьезные бои, которые в принципе будут решать вопросы уже оперативно-стратегического уровня», — сказал Стариков в интервью журналисту Александру Шелесту*.

Он подчеркнул, что власти Украины и местные СМИ откровенно обманывают граждан, говоря о происходящем на передовой, и, мягко говоря, приукрашивают положение ВСУ. Результатом лжи являются искаженные сведения, которые киевский режим направляет своим западным «партнерам», а те, в свою очередь, не спешат с новыми военными поставками.

Россия продолжает специальную военную операцию по денацификации и демилитаризации Украины, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года. Решение было принято после того, как народ Луганской и Донецкой народных республик обратился к российскому лидеру с просьбой защитить их от неонацистского киевского режима.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, какое оружие Запад отправляет на Украину.

* — признан иноагентом на территории России