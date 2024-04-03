Под защитой: авиация РФ уничтожает позиции ВСУ вдоль границы Белгородской области

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Украинские националисты продолжают атаки на мирные города РФ. Как российские силы пресекают попытки боевиков?

В небе над Белгородской областью наши средства ПВО сегодня перехватили беспилотник, а в соседней — Курской — сразу четыре. ВСУ не перестает атаковать эти районы. На страже и наши летчики — авиация уничтожает вражеские позиции вдоль границы. Корреспондент «Известий» Владислав Харченко расскажет, какая там сейчас обстановка.

Дома разбиты, дороги в воронках. Так сейчас выглядит село Глотово. Буквально пролетаем улицу за улицей. На спидометре стрелка переваливает за сто километров в час.

«Вражеские „птицы“ не дремлют. Атакуют и мирные машины. Специально едем на машине без опознавательных знаков, на гражданской, ну, и окошки приоткрыты. Это необходимая мера, чтобы мониторить небо», — передает с места событий корреспондент Владислав Харченко.

До центра села добираемся за считанные минуты. Вооруженные силы Украины не оставляют попыток перенести боевые действия сюда, на территорию России.

«Центр села Глотово. До границы тут всего лишь три километра. Вот она, уже за этими домами. Люди спешно пытались выехать, но режим Зеленского как раз и выбирает их в качестве целей. С дрона-камикадзе были сброшены боевые элементы. На этой машине выезжали пять человек. Все они были серьезно ранены и пострадали. Также нет живого места даже на домах», — показывает Харченко.

«И свистело, и бахало. Да что мне сейчас в таком возрасте. Конечно, страх у любого есть, но приходится выживать», — рассказывает житель Глотова Николай Артемов.

Серьезно поврежден и памятник бойцам 309-й стрелковой дивизии, которая защищала Глотово от армии Гитлера в далеком 1943-м. Таблички с фотографиями местных героев прошиты осколками.

«Видите, да? Это хуже фашистов. Здесь, в этом списке, русские, узбеки, украинцы», — уточняет командир третьего взвода первой роты батальона «Преображенский» Александр Тараник.

Опустевшие улицы патрулируют военные. Почти всех местных жителей эвакуировали. В селе стоит гробовая тишина. Но ее регулярно прерывает работа нашей авиации.

«Вертолеты выходят на боевую работу, отправляются в сторону границы. Первый и второй уже пошли, вот, говорят, третий пойдет. Сейчас они будут отрабатывать по позициям ВСУ в приграничных населенных пунктах», — передает Харченко.

Спустя несколько секунд в паре километров от нас слышны звуки прилетов. Цели поражены.

Несмотря на то, что разрушения в Глотово довольно серьезные, местные власти намерены все восстановить. Правда, пока приступать к работам опасно.

«Рисковать на сегодняшний день нет такой возможности. Естественно, что у нас практически каждый день добавляются дома разрушенные после обстрелов», — объясняет глава Грайворонского городского округа Геннадий Бондарев.

Почти всех жителей Грайворона и приграничных сел вывезли в безопасные места, но в городе по-прежнему открыт пункт выдачи гуманитарной помощи. Он работает круглосуточно.