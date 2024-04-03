В Дагестане арестовали двоих мужчин, причастных к теракту в «Крокусе»

Фото: www.globallookpress.com / Andy Dean

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Оба были задержаны в рамках проведения силовиками контртеррористической операции в регионе.

Советский районный суд Махачкалы избрал меру пресечения двум мужчинам, которые были задержаны во время контртеррористической операции (КТО) в Дагестане, в виде ареста почти на два месяца. Об этом сообщила руководитель пресс-службы Верховного суда республики Зарема Мамаева 5-tv.ru.

В суд поступили соответствующие ходатайства органов следствия в отношении двух граждан Таджикистана 2000 и 2003 годов рождения. Они подозреваются в участии в террористической организации и незаконном сбыте огнестрельного оружия.

Согласно материалам дела, мужчины, находясь в России, вступили в подразделение международной террористической организации. Не раньше февраля 2024 года они незаконно купили оружие и боеприпасы, которые перевозили и хранили в Каспийске.

«Избрана подозреваемым мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на один месяц 28 суток, по 1 июня 2024 года включительно. Постановления могут быть обжалованы в установленном законом порядке», — сказала Мамаева.

В минувшее воскресенье, 31 марта, в пределах административных границ Ленинского, Советского районов Махачкалы и Каспийске был введен режим КТО. Утром ФСБ России заблокировала террористов в квартирах в Махачкале и Каспийске. Жители прилегающих к месту проведения операции домов были эвакуированы.

Позднее глава Дагестана Сергей Меликов сообщил, что правоохранители задержали террористов после усиления безопасности из-за теракта «Крокус Сити Холле». Один из задержанных признался, что отвез оружие обвиняемым в теракте. По его словам, он вез оружие из Махачкалы в Мытищи.

Нападение в Подмосковье произошло 22 марта. В результате него, по последним данным, погибли 144 человека.

Ранее 5-tv.ru писал, что задержанные в Дагестане боевики снабжали деньгами и оружием устроивших теракт в «Крокусе».