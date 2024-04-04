«Женился на мне ради этого»: как Марина Федункив проводит время с молодым итальянцем

Марина Федункив рассказала, что они с мужем редко выходят в свет вместе

Фото: © РИА Новости / Кирилл Зыков

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Артистка откровенно рассказала о своем браке.

За последние три года у актрисы Марины Федункив произошли большие изменения в жизни: она вышла замуж за итальянского бизнесмена Стефано Маджи, который моложе нее на 13 лет, а также ей посыпались предложения о работе. Не осталось незамеченным и похудение знаменитости.

Несмотря на плотный график, Марина сумела оставить место для отдыха и дома, потому что там ее ждет верный муж. Журнал Teleprogramma.pro пообщался с актрисой про ее перемены во внешности и личной жизни.

Федункив откровенно призналась журналистам, что счастливый брак сказался на всех сферах ее жизни, в том числе и на килограммах.

Она также поделилась секретом, как находить время на семью. Так как муж Федункив непубличный человек, они редко куда-то выходят в свет вместе. При этом живут они как любая вполне обычная семья: у них есть свой дом, собаки, кошки, а также много домашних хлопот.

По словам артистки, с мужем они стараются путешествовать вместе, так как ценят даже то небольшое время, что они успевают провести друг с другом. Более того, чтобы как можно дольше побыть вдвоем, Марина полностью отключает телефон.

«У нас и без того графики часто не совпадают, и можем какое-то время видеться нечасто, поэтому на отдыхе я все внимание хочу посвящать исключительно нам», — рассказывает Федункив.

Когда семья отдыхает дома в выходной день, то они предпочитают вместе смотреть кино и сериалы, часто с участием самой артистки.

«Муж — мой самый главный поклонник и критик», — делится Марина.

Что касается приготовления еды, то пара редко готовит дома, так как на это нет времени. Но если за дело берется Стефано, то гарантированно получится какой-то кулинарный шедевр.

Федункив призналась, что обожает в его исполнении итальянскую кухню: пасту, пиццу, минестроне, капрезе и многое другое.

«Я, в свою очередь, мужу готовлю борщи. Казалось бы, банально, но Стефано из всей русской кухни максимально нравится именно это блюдо, он даже любит шутить, что женился на мне ради того, чтобы регулярно есть борщ», — рассказывает Марина.

Артистка также удивила журналистов, сказав, что никакой притирки у них с мужем не было, а разность менталитетов ее не смущает. Более того, она с детства мечтала выйти замуж именно за итальянца, а Стефано был без ума от русских. Так что у пары случилось полное совпадение интересов.

«Мы учимся друг у друга лучшему, что есть у наших наций», — резюмирует Марина.

Ранее 5-tv.ru писал о том, как Федункив рассказывала о «чертовщине» в своем доме.