АвтоВАЗ планирует возобновить серийное производство LADA Largus в Ижевске

Фото: © РИА Новости / Алексей Бабушкин; 5-tv.ru

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Опытную партию моделей выпустили на этом заводе в конце февраля.

АвтоВАЗ планирует возобновить серийное производство модели LADA Largus на заводе в Ижевске. Запуск первой партии запланирован на 15 мая текущего года.

«15 мая 2024 года в Ижевске будет возобновлено серийное производство LADA Largus, а в III квартале в линейке версий Largus будет серийно выпускаться и самый локализованный российский автомобиль LADA e-Largus», — говорится в сообщении автопроизводителя.

Производство опытной партии LADA Largus на заводе началось еще в конце февраля текущего года. На ней были отработаны технологии производства полного цикла, проведено обучение персонала, а также валидированы параметры и настройки оборудования.

Производственные площадки компании «АвтоВАЗ» расположены в Петербурге, Ижевске и Тольятти. Там собираются модели Vesta, Largus, Granta и Niva.

В августе 2023-го было принято решение перенести производство LADA Largus из Тольятти в Ижевск.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что АвтоВАЗ раскрыл восемь возможных названий будущих моделей машин.