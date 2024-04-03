Проклятие Дианы: за что королевская семья расплачивается своим здоровьем

Проблемы у Карла III и Кейт Миддлтон со здоровьем могут быть из-за леди Дианы

Фото, видео: www.globallookpress.com / Globe Photos; Личный архив Андрея Харриса; 5-tv.ru

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Неужели злой рок начал действовать аж спустя 26 лет после смерти принцессы?

На королевскую семью Великобритании свалилось много бед: онкология короля Карла III и принцессы Уэльской, предательство принца Гарри и Меган Маркл, загадочная смерть мужа леди Габриэллы. Многие неравнодушные не сомневаются: всему виной проклятие королевской семьи. И на ум тут приходит два имени усопших: королева Елизавета II и принцесса Диана.

Экстрасенс, оккультист Андрей Харрис уверен, что черное облако не просто так накрыло королевскую семью. В беседе с 5-tv.ru он рассказал, что Елизавета II и принцесса Диана действительно могут быть причастны к ее бедам.

По словам экстрасенса, если смотреть с магической точки зрения на линию Елизаветы и ее послания своему роду, то он не находит там негативных программ, направленных на уничтожение членов семьи. Но при этом он не исключает того, что Елизавета не очень хотела видеть на престоле внука Уильяма.

«Да, она была в своем решении очень жесткая, это мне удалось считать. Но каких-то проклятий родовых, которые по ее ветке бы шли именно сейчас, активизировались и начали кого-то уничтожать, либо ее собственных пожеланий, я не считываю магически», — уверяет оккультист.

Но с трагически погибшей принцессой Дианой дела обстоят иначе. Харрис ощущает здесь множество различных механизмов магии.

Эксперт считает, что, прежде всего, это касается самой внезапной смерти 36-летней принцессы. Там все было достаточно нечисто, много, кто был замешан в этой истории. И, учитывая, что Диана вызывала огромное количество любви у публики, делала различные добрые дела, общественность к ней относилась очень хорошо. Поэтому уровень ее влияния становился на тот момент достаточно высоким, что могло прямо противостоять королевской власти, объясняет Харрис.

«Поэтому вполне возможно, что преждевременный уход принцессы Дианы из жизни вызвал настолько мощные волнения в поле людей, в поле британских подданных, да и, в принципе, ее поклонников, что этот общий негатив, который возник после этого события, действительно, мог обрести в астральном плане огромный размер и мог окутать всю королевскую семью и ее дальнейшее продолжение», — заставляет задуматься экстрасенс.

Черная полоса королевской семьи продлится до тех пор, пока не будет установлена справедливость, потому что очень часто в истории магии были такие моменты, когда «коллективное бессознательное» могло запускать вещи, похожие на проклятие. Андрей Харрис думает, что в случае королевской семьи Великобритании работает именно такой механизм.

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