Фото: Эрик Романенко / ТАСС

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Данные самолеты смогут удовлетворить потребности России в перевозке военных грузов.

В России начали восстанавливать самые тяжелые в воздушном парке страны самолеты Ан-124 «Руслан». Эти воздушные судна смогут серьезно расширить возможности военно-транспортной авиации РФ. Об этом сообщает Military Watch Magazine.

«Ан-124 является высоко ценным приобретением России и на сегодняшний день является самым тяжелым самолетом в парке страны», — отметили в издании.

Самолеты «Руслан» находились на хранении на складе, но теперь они смогут удовлетворить растущие потребности России в перевозке военных грузов. Они подходят для транспортировки в том числе истребителей. Эти воздушные судна дополнят более легкие и широко используемые Ил-76.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что система противовоздушной обороны (ПВО) Украины под Донецком стала еще более уязвимой из-за потери ВСУ ЗРК Patriot.

Тем временем Россия продолжает проводить специальную военную операцию, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил в конце февраля 2022 года. Решение связано с тем, что власти республик Донбасса — ДНР и ЛНР — обратились к Москве с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии киевского режима. Главными целями СВО являются демилитаризация и денацификация Украины.

Западные страны вместе с Незалежной решили, что миротворческая миссия России якобы является вторжением. Тогда они стали спонсировать Украину, тем самым продолжая конфликт на этой территории. Тем временем боевики киевского режима продолжают обстреливать жилые районы России.