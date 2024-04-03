«Болезнь написана у нее в программе»: сможет ли Кейт Миддлтон победить рак

Фото: www.globallookpress.com / I-Images

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Нумеролог разобрала по числам дату рождения принцессы Уэльской и сделала любопытные прогнозы.

Весь мир потрясла новость об онкологии у короля Карла III, а затем и принцесса Уэльская — Кейт Миддлтон — после нескольких месяцев молчания решила рассказать о своем недуге. Оказалось, что у нее тоже рак.

Публику, пожалуй, сильнее взволновало здоровье Кейт, а точнее ее долгое отсутствие. Люди придумывали разные версии того, что с ней могло произойти. Не исключали даже смерть принцессы. Более того, некоторые до сих пор уверены, что-то видео-послание оставила вовсе не Кейт, а искусственный интеллект.

Но все же большинство людей верят в то, что видео настоящее. Они считают, что Кейт была вынуждена снять его, так как слухов и претензий к королевской семье стало слишком много. Однако до сих пор неизвестно, какой именно вид рака у Миддлтон. О будущем Кейт рассказала звездный нумеролог Клара Кузденбаева в беседе с изданием KP.RU.

Эксперт проанализировала дату рождения принцессы и рассказала, что Кейт — носитель знака творчества (303). Кроме того, у нее также присутствует знак мецената (123). Более того, 9 января — день рождения Миддлтон — считается в нумерологии Днем больших амбиций.

Отвечая на вопрос, почему же Кейт заболела, эксперт сообщила, что у нее в программе нет цифры четыре, а ведь именно она отвечает за здоровье человека.

«Кейт необходимо обращать внимание на такие органы, как поджелудочная железа, желудок и кишечник. У нее слабый желудочно-кишечный тракт. Болезнь написана в программе у Миддлтон», — говорит Клара.

Кроме того, эксперт рассказала, что в нумерологии есть такое понятие, как «жизненный код человека».

«Наша жизнь не может быть всегда ровной, бывают периоды подъема и спада. Судя по жизненному коду Кейт (178380), у нее пять лет подъема и год нуля — как раз в период перехода с нуля на единицу она и заболела», — говорит нумеролог.

Поэтому, по словам специалиста, проблемы начались у Кейт далеко не вчера, а гораздо раньше. А именно в 40 лет — именно в этот период пошло падение с восьмерки на ноль.

Нумеролог уверяет, что как раз именно в «нулевой период», особенно, когда идет падение с большой цифры, как правило, случаются нехорошие события в жизни. Это, например, и разводы, и потеря близких, и различные болезни, и аварии, и крах в карьере, и лишение свободы и так далее.

Сейчас Миддлтон уже вышла из «нулевого периода», находится по ритмам на единице. Через полгода после ее дня рождения снова начнется подъем. Нумеролог заверяет, что Кейт станет лучше. Помимо этого у нее также есть в программе две двойки, что означает хорошую энергию. Поэтому Миддлтон должна справиться с болезнью.

Однако этот благоприятный период будет длиться до 46 лет, после чего Кейт нужно быть особенно внимательной к своему здоровью, так как болезнь может снова напомнить о себе.

Ранее 5-tv.ru писал о страшных подробностях болезни Миддлтон.