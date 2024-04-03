Пока не поздно: больная раком Кейт Миддлтон приняла важное решение

Фото: ТАСС / I-Images

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Принцесса захотела прекратить семейные драмы.

Кейт Миддлтон приняла решение помириться с принцем Гарри и Меган Маркл. Спустя долгое время принцесса захотела прекратить семейные драмы и лично пригласила пару в гости вместе с детьми. Об этом сообщает KP.RU, ссылаясь на издание The Daily Mirror.

Дети Гарри и Меган — Шарлотта, Луи и Джордж должны поближе познакомиться со своими сестрой и младшим братом, считает Кейт.

Предполагается, что многодетная мама объявила о перемирии из-за своего недуга. Недавно она рассказала об онкологическом заболевании. Миддлтон удалили матку и диагностировали рак толстой кишки. По предположению врачей, речь может идти о третьей или четвертой стадии.

Вместе с мужем, принцем Уильямом, и тремя детьми она находится в поместье Анмер-Холл в Норфолке и проходит курс химиотерапии.

Миддлтон перенесла операцию на брюшной полости в январе. До недавнего времени она хранила молчание, дворец также не сообщал ни причины хирургического вмешательства, ни новостей о состоянии принцессы. После череды скандалов и волны слухов принцесса все же рассказала правду о своем здоровье.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Кейт Миддлтон была вынуждена раскрыть свой диагноз.