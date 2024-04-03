Британские СМИ заявили о планах Украины снова атаковать Крымский мост

Фото: Мальгавко Сергей / ТАСС

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Украинская разведка якобы имеет для этого «большую часть средств». При этом на Западе сомневаются в успехе ВСУ.

Главное управление разведки Минобороны Украины собирается снова атаковать Крымский мост, попытка будет совершена в первой половине 2024 года. Об этом сообщает британская газета The Guardian со ссылкой на высокопоставленных украинских чиновников.

«Мы сделаем это в первой половине 2024 года», — сказал неназванный сотрудник украинской разведки.

Отмечается, что у главы ГУР Украины Кирилла Буданова есть «большая часть средств для достижения этой цели». Он следует одобренному президентом Незалежной Владимиром Зеленским плану по «минимизации» присутствия России в Черном море.

Вероятно, как пишет газета, для атаки ВСУ используют беспилотники. При этом издание сомневается в успехе проведения нападения на хорошо защищенный Крымский мост.

Нападения Украины на Крымский мост

Первый теракт на Крымском мосту был совершен 8 октября 2022 года. Там произошел подрыв грузовика, из-за чего загорелись семь топливных цистерн ж/д состава, а также частично обрушились два автомобильных пролета.

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После этого Россия начала наносить ответные удары по объектам инфраструктуры Незалежной. Президент РФ Владимир Путин неоднократно предупреждал преступный киевский режим о том, что ответ на теракты, совершенные боевиками в России, будет неотвратимым.

В ночь на 17 июля 2023 года два украинских беспилотных надводных аппарата атаковали Крымский мост. По факту случившегося было возбужденно уголовное дело по статье о теракте. Позднее в Минобороны заявили, что Вооруженные силы РФ нанесли групповой удар возмездия по объектам, где готовились теракты против России с применением безэкипажных катеров и местам их изготовления в районе Одессы.

Россия продолжает специальную военную операцию, о начале которой Путин объявил в конце февраля 2022 года. Решение связано с тем, что власти республик Донбасса — ДНР и ЛНР — обратились к Москве с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии киевского режима. Главными целями СВО являются демилитаризация и денацификация Украины.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что глава СБУ Василий Малюк заявил о причастности Украины к теракту на Крымском мосту. По его словм, боевики замаскировали СВУ под рулоны тепличной пленки.