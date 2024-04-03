Мишустин: налоговая реформа снизит неравенство в обществе

Фото, видео: © РИА Новости / Александр Кряжев; 5-tv.ru

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Какие задачи должны выполнить грядущие изменения системы?

Проведение налоговой реформы в России не только даст ресурсы для решения ряда задач, но и поможет снизить неравенство в обществе и сфокусироваться на развитии регионов страны. Об этом заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин в рамках своего выступления в Госдуме.

«Налоговая система должна не только обеспечивать поступление ресурсов для решения общенациональных и региональных задач. Она призвана сокращать неравенство, причем не только в обществе, но и в социально-экономическом развитии субъектов Российской Федерации», — сказал он.

Мишустин подчеркнул, что налоговая реформа, прежде всего, должна быть направлена на благо людей и развитие экономики.

Основные модальности системы прогрессивного налогообложения в ближайшее время разработают и предложат депутаты Государственной думы и члены правительства России, которое уже начало менять шкалу НДФЛ и ставки налога на прибыль.

Минфин РФ еще с 2023 года ведет подготовку поправок в Налоговый кодекс. В том числе ведомство размышляет над введением дополнительных ставок в прогрессивной шкале подоходного налога.

Правки прорабатываются согласно мерам, предложенным президентом России Владимиром Путиным в послании Федеральному собранию.

Ранее 5-tv.ru писал, что Мишустин рассказал о средней продолжительности жизни в России.