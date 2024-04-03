В «Россетях» прокомментировали обыски у гендиректора «Дагэнерго» Мухумаева

«Россети»: обыски у Мухумаева не связаны с его работой в «Дагэнерго»

Фото: Следственный комитет РФ / ТАСС

Перейти в ДзенСледите за нашими новостями

в удобном формате

С чем связаны оперативные мероприятия в Дагестане?

Обыски у гендиректора «Дагэнерго» Магомедхабиба Мухумаева не связаны с его работой на посту руководителя филиала, речь идет о его деятельности до вступления в должность. Об этом 5-tv.ru сообщает ПАО «Россети».

«Мероприятия, проводимые правоохранительными органами в отношении Магомедхабиба Мухумаева, не связаны с работой на посту директора филиала „Дагэнерго“ и относятся к деятельности организации, в которой он работал ранее», — говорится в сообщении компании.

Утром 3 апреля в Сети появилась информация о том, что у генерального директора «Дагэнерго» Магомедхабиба Мухумаева проводят обыски на работе и дома. По некоторым данным, оперативные мероприятия в Махачкале были связаны с делом о мошенничестве.

Мухумаев был назначен директором филиала ПАО «Россети Северный Кавказ» — «Дагэнерго» осенью 2023 года. В отрасли энергетики он работает около 15 лет. Прежде руководил службой логистики и материально-технического обеспечения, управлением капитального строительства, а также был советником генерального директора ПАО «Россети Северный Кавказ» по электросетевому комплексу Дагестана.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что криптобиржа Beribit прокомментировала обыски в своем офисе в Москве.