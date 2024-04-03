Бригада офтальмологов из Якутии приступила к работе в ДНР

Фото: © РИА Новости / Сергей Пятаков

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В городе Докучаевске она присоединилась к врачам-хирургам, теперь они совместно оказывают медицинскую помощь участникам спецоперации и мирным жителям.

В Донецкую Народную Республику (ДНР) прибыла бригада врачей-офтальмологов из Якутии. В городе Докучаевске она присоединилась к врачам-хирургам, теперь они совместно оказывают медицинскую помощь участникам спецоперации и мирным жителям, сообщает ЯСИА.

Хирургическая бригада с марта, как она прибыла в больницу Докучаевска, провела уже 30 срочных операций. Она состоит из хирурга, анестезиолога и травматолога.

Поначалу в больнице работало всего пять якутских врачей, но теперь приехала большая команда офтальмологов. Это было ожидаемым событием, так как люди долгое время жили без качественной медицинской помощи из-за постоянных обстрелов ВСУ Донбасса.

«Благодаря офтальмологам они обрели возможность по-новому видеть мир. Люди здесь очень благодарны Якутии, мы встретились с пациентами вместе с главой ДНР Денисом Пушилиным. Услышал очень много теплых слов в адрес нашей республики, в том числе в части работы офтальмологов», — сообщил глава Якутии Айсен Николаев.