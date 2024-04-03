Экс-гендиректор «Спартака» Мележиков получил управляющую должность в РПЛ
Евгений Мележиков после работы в «Спартаке» стал исполнительным директором РПЛ
Фото: Сергей Фадеичев / ТАСС
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Он сменил на этом посту Сергея Чебана.
Бывший гендиректор московского футбольного клуба «Спартак» Евгений Мележиков назначен на должность исполнительного директора Российской премьер-лиги. Об этом в Telegram-канале сообщила пресс-служба РПЛ.
Прежде этот пост занимал Сергей Чебан, ему предложили должность советника.
Евгений Мележиков с 2008 по 2011 год работал вице-президентом столичного «Локомотива» по административно-техническому управлению и безопасности. С 2015 по 2018-й он в «Спартаке» занимал пост директора по безопасности. Был гендиректором «красно-белых» с июня 2021 года, но через два года его сменил Олег Малышев.
Ранее 5-tv.ru писал, что в РПЛ пройдет первый тур после зимней паузы. Многие эксперты считают, что именно петербургский клуб остается главным фаворитом турнира.