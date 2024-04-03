Бузова о Волочковой и алкоголе: «Она и для храбрости, и для настроения»

Ольга Бузова сказала, что Волочкова никогда не откажется лишний раз от спиртного

Фото: © РИА Новости / Екатерина Чеснокова

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Певица неожиданно вспомнила о скандальной балерине в эфире одной из передач.

Ольга Бузова и Дмитрий Дибров стали ведущими шоу в эфире федерального канала, где обсуждают яркие и необычные темы. В одном из выпусков была затронута тема алкоголя, а именно вопрос: стоит ли принимать на грудь для храбрости?

Своей историей с алкоголем поделился гость студии — молодой человек, который рассказал, как спиртное повышает ему самооценку. По его словам, буквально через пару рюмок он превращается из стеснительного парня в азартного и храброго героя.

Публика стала живо обсуждать эту тему. Многие утверждали, что лучше раскрепощаться как-то по-другому, ведь частое употребление спиртного может перерасти в настоящую зависимость.

Своим мнением поделилась и телеведущая Ольга Бузова, которая неожиданно вспомнила про балерину Анастасию Волочкову.

«У нас на днях была Анастасия Волочкова, она и для храбрости, и для настроения может», — заявила Ольга.

Многие убеждены, что у знаменитой балерины есть давние проблемы с алкоголем, так как неоднократно видели ее в нетрезвом виде на официальных мероприятиях и на размещенных в соцсетях кадрах. Она и сама не скрывает своей любви к игристому, однако уверяет, что не злоупотребляет.

Кстати говоря, Ольгу Бузову раньше тоже подкалывали из-за употребления алкоголя. Например, шутка Дмитрия Губерниева про коньяк по утрам до сих пор обсуждается в соцсетях.

Ранее 5-tv.ru писал об отношении Волочковой к спиртному.