Генсек НАТО требует поменять подход к поддержке Украины: «Промедление имеет последствия»
Столтенберг призвал сделать помощь Киеву обязательной из-за ситуации на поле боя
Фото: Reuters / VALENTYN OGIRENKO
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Из-за неудач ВСУ на фронте западные «партнеры» киевского режима намерены откорректировать свою позицию относительно конфликта. О чем именно идет речь?
Ситуация на поле боя для Украины очень серьезная, Киеву нужно как можно больше помощи. С таким заявлением выступил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.
По его мнению, Западу стоит изменить тактику поддержки киевского режима, оказывая ее уже не на добровольной основе, а в рамках обязательств Североатлантического альянса, причем — с многолетней перспективой.
«Мы видим, что Россия наступает на линии соприкосновения… Украина нуждается в большей поддержке, и любое промедление имеет последствия для ситуации на поле боя», — заявил Столтенберг перед началом заседания глав внешнеполитических ведомств стран НАТО в Брюсселе.
Спецоперация России на Украине
Россия продолжает специальную военную операцию по денацификации и демилитаризации Украины, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года. Решение было принято после того, как народ Луганской и Донецкой народных республик обратился к российскому лидеру с просьбой защитить их от неонацистского киевского режима.
Коллективный Запад во главе с США и Великобританией назвали СВО вторжением и развели полномасштабную информационную войну против России, оказывая всевозможное давление на государственные и независимые СМИ разных стран в попытке скрыть истинные причины, побудившие РФ начать спецоперацию.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что генерал НАТО назвал российские планирующие боеприпасы «Царь-бомбой» для ВСУ.