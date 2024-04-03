Генсек НАТО требует поменять подход к поддержке Украины: «Промедление имеет последствия»

Фото: Reuters / VALENTYN OGIRENKO

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Из-за неудач ВСУ на фронте западные «партнеры» киевского режима намерены откорректировать свою позицию относительно конфликта. О чем именно идет речь?

Ситуация на поле боя для Украины очень серьезная, Киеву нужно как можно больше помощи. С таким заявлением выступил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.

По его мнению, Западу стоит изменить тактику поддержки киевского режима, оказывая ее уже не на добровольной основе, а в рамках обязательств Североатлантического альянса, причем — с многолетней перспективой.

«Мы видим, что Россия наступает на линии соприкосновения… Украина нуждается в большей поддержке, и любое промедление имеет последствия для ситуации на поле боя», — заявил Столтенберг перед началом заседания глав внешнеполитических ведомств стран НАТО в Брюсселе.

Спецоперация России на Украине

Россия продолжает специальную военную операцию по денацификации и демилитаризации Украины, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года. Решение было принято после того, как народ Луганской и Донецкой народных республик обратился к российскому лидеру с просьбой защитить их от неонацистского киевского режима.

Коллективный Запад во главе с США и Великобританией назвали СВО вторжением и развели полномасштабную информационную войну против России, оказывая всевозможное давление на государственные и независимые СМИ разных стран в попытке скрыть истинные причины, побудившие РФ начать спецоперацию.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что генерал НАТО назвал российские планирующие боеприпасы «Царь-бомбой» для ВСУ.