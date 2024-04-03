В Уфе задержаны подростки, пытавшиеся совершить диверсию за деньги

Фото: © РИА Новости / ЦОС ФСБ РФ

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Их взяли с поличным. Теперь правоохранители устанавливают все обстоятельства.

Российские силовики в Уфе задержали троих подростков при попытке совершить диверсию. За деньги они должны были поджечь объект связи. Об этом сообщает Центр общественных связей (ЦОС) Управления ФСБ России по Республики Башкортостан.

«Трое уфимцев, поддерживающие дружеские связи, с целью получения материальной выгоды вступили в переписку в социальной сети Telegram с лицами, от которых поступили инструкции по совершению поджога объекта связи», — говорится в сообщении, которое передает РИА Новости.

Как рассказал один из подростков, первым получившим задание, координаты совершения диверсии «определял заказчик». Силовики задержали его и еще двоих подростков с поличным. С места происшествия изъяты инструменты и вещества, необходимые для совершения преступления.

В отношении уфимцев возбуждено уголовное дело по статье о покушении на диверсию. Кировский районный суд арестовал их. Сейчас правоохранители проводят следственные мероприятия, чтобы установить все обстоятельства.

Ранее 5-tv.ru писал, что действия террористов из «Крокуса» координировались через Telegram. Фигуранты дела указывают на неизвестного, который общался с ними онлайн.

Теракт в «Крокусе» произошел вечером 22 марта незадолго до концерта группы «Пикник». Боевики не только стреляли по невинным людям, но еще и устроили масштабный пожар, приведший к обрушению части конструкций.