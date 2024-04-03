В Кремле прокомментировали возможность участия Путина в саммите G20

Песков: вопрос поездки Путина на саммит G20 в Бразилию пока не рассматривался

Фото: © РИА Новости / Рамиль Ситдиков

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Встреча лидеров стран «Большой двадцатки» запланирована на осень этого года.

Вопрос возможной поездки Владимира Путина в Бразилию для участия в саммите G20 пока не рассматривался. Об этом рассказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Этот вопрос пока никак не рассматривался. Будем дальше наблюдать за тем, какие решение примет бразильская сторона, так как они организаторы мероприятия», — сказал он.

Саммит G20 пройдет в Рио-де-Жанейро осенью текущего года. В группу стран входят Аргентина, Австралия, Бразилия, Канада, Китай, Франция, Германия, Индия, Индонезия, Италия, Япония, Республика Корея, Мексика, Россия, Саудовская Аравия, Южная Африка, Турция, Великобритания и США и два региональных органа — Европейский союз и Африканский союз, последний — с 2023 года.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, как попытка Запада «украинизировать» повестку G20 провалилась.