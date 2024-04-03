«Ежедневно выпивал стакан бренди»: умер самый старый мужчина в мире Перес Мора

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Он скончался в 114 лет незадолго до своего дня рождения.

В Венесуэле умер самый старый мужчина в мире Хуан Висенте Перес Мора. Ему было 114 лет, сообщает URA.RU со ссылкой на социальные сети президента страны Николаса Мадуро.

«Хуан Висенте Перес Мора, внесенный в Книгу рекордов Гиннесса как самый старый мужчина в мире, умер в возрасте 114 лет. Я обнимаю его семью и выражаю соболезнования всем жителям города Эль-Кобре», — говорится в сообщении Мадуро.

Перес Мора родился 27 мая 1909 года в городе Эль-Кобре в Венесуэле. Он стал в семье девятым из десяти детей. Сам же обзавелся одиннадцатью детьми.

В феврале 2022 года его внесли в Книгу рекордов Гиннеса как самого старого мужчину в мире. На тот момент венесуэльцу было 112 лет и 253 дня. Рассказывая о своем долголетии, Перес Мора говорил, что постоянно работает, полноценно отдыхает, рано ложится спать и «ежедневно выпивает стакан бренди». При этом он хорошо питался, молился и пил воду.

В последнее время Перес Мора жил в доме на ферме в Сан-Хосе-де-Боливаре. Он скончался в возрасте 114 лет и 339 дней незадолго до дня рождения. Причиной стали респираторные осложнения.

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