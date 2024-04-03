«Пора прекращать безобразие»: доброволец о том, почему решил отправиться в зону СВО

МО: около 16 тысяч россиян заключили контракты для участия в СВО после теракта

Фото, видео: Telegram / Официальный канал Министерства обороны Российской Федерации / mod_russia; 5-tv.ru

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В Минобороны РФ отмечают рост числа тех, кто подписывает контракты.

Число россиян, желающий поступить на военную службу по контракту в войска России, сильно увеличилось. Особенно стало больше кандидатов после теракта в «Крокус Сити Холле». Об этом сообщает в Telegram-канале пресс-служба Минобороны РФ.

По данным ведомства, с начала 2024 года уже поступило на службу свыше 100 тысяч контрактников. Ежедневно в пункты отбора по всей России приходят до 1700 человек. При этом за последние десять дней заключили контракты для участия в СВО порядка 16 тысяч россиян. Во время собеседования многие из них в качестве основного мотива «указывали желание отомстить за погибших в трагедии», случившейся в «Крокусе».

Минобороны опубликовало также видео с некоторыми кандидатами. Так, например, Руслан Кудык рассказал, что на следующий день после теракта пошел в военкомат и подал заявление. Его оформили, потренировали, сейчас уже подписал контракт на год. Многие, отметил Кудык, решили пойти служить после трагедии, хотя у них есть свои бизнесы, дела, семьи.

«Просто пошли туда из-за всей этой ситуации, что пора прекращать все это безобразие. Просто сделаем задачу, чтобы детям нашим не оставалось… на это все смотреть», — подчеркнул он.

Другой кандидат Николай Столбов добавил, что киевский режим перешел все границы. В этой связи он призвал соотечественников не бояться, подписать контракт и пойти защищать родину.

Теракт в «Крокус Сити Холле»

Теракт в «Крокусе» произошел вечером 22 марта незадолго до концерта группы «Пикник». Боевики не только стреляли по невинным людям, но еще и устроили масштабный пожар, приведший к обрушению части конструкций.

По факту трагедии возбуждено уголовное дело по статье УК «Террористический акт». По последним данным, число погибших достигло 144 человек, еще несколько сотен пострадали.

Всего по делу о теракте были задержаны 12 человек, десять из них арестованы. Следственные мероприятия продолжаются.

Ранее 5-tv.ru писал о заявлении главы РФ Владимира Путина о том, что после развала СССР Россию пытались «доразвалить», а сейчас хотят «реванш». Президент напомнил о давлении извне, которое оказывалось на государство в разные исторические периоды.

Тем временем Россия продолжает проводить СВО, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил в конце февраля 2022 года. Решение связано с тем, что власти республик Донбасса — ДНР и ЛНР — обратились к Москве с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии киевского режима. Главными целями СВО являются демилитаризация и денацификация Украины.