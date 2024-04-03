Японская весна: экзотическая слива зацвела розовым цветом в Краснодарском крае
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Экзотическая слива зацвела розовым цветом в Краснодарском крае
Фото, видео: © РИА Новости / Виталий Тимкив; 5-tv.ru
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Удивительное явление заставило горожан поменять планы и устроить пешие прогулки.
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