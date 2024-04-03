Протестующие с факелами окружили резиденцию Нетаньяху в Иерусалиме
Фото, видео: www.globallookpress.com /© Matan Golan; 5-tv.ru
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От премьер-министра они требуют уйти в отставку.
Тысячи протестующих провели минувшую ночь на улицах израильских городов. В Иерусалиме демонстранты с факелами окружили резиденцию премьера страны Биньямина Нетаньяху. Они попытались прорваться к зданию.
На подступах митингующих жестко разгоняла полиция, но это не помогло. Арестованы уже как минимум пять человек.
Израильтяне требуют от Нетаньяху немедленно уйти в отставку. А также заключить с ХАМАС сделку по освобождению заложников в секторе Газа.
Утром 7 октября 2023 года Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. Сразу же после обстрела началось вторжение на территорию еврейского государства боевиков ХАМАС. В ответ Израиль объявил о старте операции «Железные мечи». Ракетные удары ЦАХАЛ по больницам, школам, а также вблизи лагерей беженцев вызвали критику мировой общественности.
Ранее 5-tv.ru писал, что в Конгрессе США призвали завершить конфликт в Газе ядерной бомбой.