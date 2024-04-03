Самое мощное за последние 25 лет: что известно о землетрясении на Тайване

Землетрясение на Тайване называют сильнейшим за последние 25 лет

Фото, видео: www.globallookpress.com / © Zhao Bo; 5-tv.ru

Жертвами стали не менее четырех человек, десятки домов разрушены.

Тайвань трясет с самого утра. Люди в панике выбегают из зданий, но на улице тоже небезопасно. Мосты раскачиваются из стороны в сторону. Фонарные столбы, того и гляди, упадут на дорогу. В вагонах метро пассажиры пытались держаться друг за друга.

К этой минуте известно о ста пострадавших. И пока сейсмологи не дают утешительных прогнозов — в ближайшие дни в регионе ожидаются мощные подземные удары. Корреспондент «Известий» Илья Аникеев собрал всю последнюю информацию.

На дорогах образовались глубокие разломы. Движение на многих магистралях парализовано.

Сообщения о надвигающемся бедствии показывали все местные телеканалы. Ведущие в прямом эфире начали рассказывать о том, что происходит в студии.

В городе Хуалянь разрушены десятки построек. Восьмиэтажный жилой дом накренился и может рухнуть в любой момент. Внутри заблокированы, по меньшей мере, восемь человек. Остальных удалось вывести, не дожидаясь спасателей.

Эпицентр землетрясения находился в Тихом океане в 25 километрах к юго-востоку от города. После серии толчков несколько островов ушли под воду, а в горах произошли обвалы.

Землетрясение на Тайване называют сильнейшим за последние 25 лет. В Японии несколько часов ждали цунами, прогнозировали волны до трех метров.

В спасательной операции власти Тайваня задействуют военных. Пока известно о четырех погибших и 97 пострадавших. Но последствия удара стихии может ощутить и вся мировая экономика. Заводы по производству полупроводников в зоне землетрясения пришлось эвакуировать.