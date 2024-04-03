Уже не Кайли? Поклонники узнали, с кем сейчас встречается Тимоти Шаламе

Поклонники выяснили, что Тимоти Шаламе до сих пор встречается с Кайли Дженнер

Фото: www.globallookpress.com / Cover Images

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Фанаты разгадали несколько намеков, оставленных моделью, и пазл сложился.

В последнее время поползли слухи о расставании актера Тимоти Шаламе и модели Кайли Дженнер, что одновременно обрадовало их недоброжелателей, но расстроило всех поклонников пары. Однако фанаты Дженнер заметили несколько деталей, которые их очень обнадежили. Об этом сообщает 7Дней.ru со ссылкой на зарубежную прессу.

Поклонники убеждены, что пара до сих пор встречается и, более того, их отношения достаточно близкие и теплые. Самым красноречивым доказательством, по мнению фолловеров, является опубликованное в личном блоге видео с подготовкой семьи Кардашьян к Пасхе

На видео все могли наблюдать праздничный стол с расставленными на нем приборами и разложенными карточками с именами гостей. И тут все заметили, что рядом с местом для Кайли находилась карточка со специально «размытым» именем.

Однако поклонникам все же удалось рассмотреть две первые буквы — «Ти». Фанаты решили, что никакого другого близкого приятеля с похожими буквами в имени у Кайли просто быть не может. Кроме того, было бы странно, если бы Кайли пыталась скрыть имя совершенно обычного гостя.

Также незадолго до Пасхи Дженнер оставила другой намек. В одном из видео Кайли уверяла, что хочет стать самой лучшей для своего любимого, который для нее ценнее, чем весь остальной мир.

Так как никаких больше серьезных ухажеров вокруг Кайли не было замечено, то все единодушно сошлись на том, что речь идет именно о Тимоти Шаламе.

Известно, что роман Дженнер и Шаламе начался в апреле 2023 года. Впервые пара появилась вместе на публике лишь осенью прошлого года на матче US Open.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что резко похудевшую Кайли Дженнер заподозрили в пластической операции.