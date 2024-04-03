«Могу не выжить»: Либерж Кпадону просила друзей о помощи

Фото: Instagram* / libergik

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Выяснились новые подробности пропажи и смерти экс-участницы «Дома-2».

Только 31 марта звезды «Дома-2» заметили пропажу своей коллеги — Либерж Кпадону. Ее друг Джозеф Мунголле поехал к ней домой и узнал, что бывшая участница телестройки умерла от остановки сердца.

По словам другого участника реалити-шоу Дмитрия Дмитренко, именно он попросил Джозефа поехать к Кпадону, так как никто из них больше месяца не мог связаться с подругой. Об этом Дмитриенко поделился в беседе со StarHit.ru.

«31 марта я позвонил Джозефу со словами: „Поезжай к дому Либи, проведай ее. Узнай у соседей, что с ней, где она, почему на связь не выходит“. В тот же день многие бывшие и действующие участники „Дома-2“ начали бить тревогу. Я уже понимал: произошло что-то неладное, но до последнего не хотел верить в худшее. Ждал от Джозефа точной информации. А когда он, рыдающий, мне позвонил и сказал: „Дима, нашей девочки больше нет“, у меня покатились слезы…», — рассказал Дмитрий.

Дмитриенко также заявил, что, как и подруги Либерж, они с Джозефом не сразу подняли панику, так как Кпадону часто уходила в себя и не отвечала на звонки.

«24 марта я встретился с Джозефом и сказал: „Это очень странно — Либерж может один день не отвечать, но позже всегда напишет. Что-то не так. Я переживаю“. Если честно, до последнего думал, что она в больнице. Либи 14 числа призналась, что едет в клинику, не понимаю, как она оказалась дома…», — вспоминает Дмитрий.

Дмитриенко знал о проблемах со здоровьем Либерж. Так, она рассказала ему о недоброкачественной опухоли в легком, где скапливалась жидкость. Дмитрий был рад, когда узнал, что Кпадону собирается лечиться и был уверен, что все пройдет хорошо

«Я верил, что все будет хорошо, потому что у Либи были грандиозные планы на жизнь и отношения», — поделился Дмитрий.

По его словам, в последний раз они созванивались с Либерж 14 февраля. После этого он писал и звонил ей, но никто не отвечал. Когда встречался с Джозефом, он спрашивал — не выходила ли их подруга на связь? Джозеф точно также был в смятении и ничего не знал.

«С 20 февраля я постоянно звонил и писал, но толку не было. Поздравил ее с 8 Марта — снова тишина», — вспоминает с тоской Дмитриенко.

Двум друзьям удалось в последний раз полноценно пообщаться лишь 7 февраля.

«Либи мне позвонила по видеосвязи. Мы обсудили мое судебное заседание, которое состоялось 6 числа. После я спросил ее о здоровье. Она сообщила: «Дима, молись и держи за меня кулачки». Она сразу сказала: «Я могу не выжить», — пересказывает их разговор Дмитрий.

При этом мужчина уточняет, что вживую им удалось в последний раз увидеться лишь 21 января. Он вспоминает, что тогда Либерж выглядела прекрасно и была в хорошем настроении.

Кроме того, Дмитрий в беседе с журналистами также высказался о тех, кто обвиняет его подругу в алкоголизме, а ее семью — во всех грехах мира. Дмитриенко попросил их не пиариться за ее счет и оставить близких Кпадону в покое.

Ранее 5-tv.ru писал, от чего на самом деле скончалась Либерж Кпадону.

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