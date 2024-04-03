«Военный кризис»: решение российских генералов вызвало панику в ВСУ
Politiсо: фронт ВСУ рухнет, как только РФ сосредоточит силы в одной точке
Фото: www.globallookpress.com / Ashley Chan
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По мнению, иностранного издания, фронт может «обрушиться».
Фронт ВСУ обрушится, если российская армия нанесет сконцентрированную атаку в одном месте. Об этом рассказали высокопоставленные военные Украины изданию Politico.
«Офицеры сказали, что существует значительный риск обрушения фронта (ВСУ — Прим. ред.) на том участке, на котором российские генералы решат сконцентрировать усилия», — написали в статье.
Среди факторов, благодаря которым ВС РФ может прорвать оборону — это численное превосходство и массовое применение планирующих авиабомб.
Один из офицеров ВСУ подчеркнул, что Запад уже ничем не может помочь Украине.
«У нас военный кризис. Россия собирает ресурсы и будет готова к мощному удару в августе или даже раньше», — сказал другой высокопоставленный военный.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что генерал НАТО назвал российские планирующие боеприпасы «Царь-бомбой» для ВСУ.