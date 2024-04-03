Фото: © РИА Новости / Станислав Красильников

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Этот населенный пункт является важным логистическим хабом для ВСУ.

Вооруженным силам (ВС) РФ осталась преодолеть пусть в 500 метров, чтобы выйти на границы города Часов Яр в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом рассказал бывший депутат Государственной думы Виктор Водолацкий агентству РИА Новости.

«Что касается Часов Яра, то осталось где-то около полукилометра для того, чтобы выйти на границы Часов Яра», — сказал он.

Прежде отставной генерал ВСУ Сергей Кривонос заявил, что для украинских националистов сложилась опасная и сложная ситуация в районе Часова Яра. Кроме того, Кривонос призвал киевский режим готовиться к обороне Харькова.

Россия продолжает проведение специальной военной операции, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил в конце февраля 2022 года. Решение связано с тем, что власти республик Донбасса — ДНР и ЛНР — обратились к Москве с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии киевского режима. Главными целями спецоперации являются демилитаризация и денацификация Украины.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Блинкен требует срочно направить помощь Украине.