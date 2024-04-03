«Ни рубля не получат от меня»: Прохор Шаляпин оформил завещание

Фото: Виноградов Сергей / ТАСС

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Артист также признался, что уже откладывает деньги на свои похороны.

Певец Прохор Шаляпин признался, что уже составил завещание. Оказалось, что артисту важно, чтобы его двоюродный брат ничего не получил. Об этом он рассказал изданию «Страсти».

«Для меня самое главное, чтобы моего имущества не коснулся ни при каких обстоятельствах двоюродный брат мой по линии матери. У мамы есть брат родной, они в очень плохих отношениях. Сергей Иванович ее родной брат, его сын Павел, мой двоюродный брат, чтобы ни в коем случае ни они, ни их дети ни рубля не получили от меня. Это самое главное», — сказал артист.

Он надеется, что у него самого будет много детей. По его словам, над этим уже идет работа.

Шаляпину всего 40 лет, но он уже оформил завещание. К тому же, как оказалось, он откладывает деньги на похороны или достойную старость.

«Это просто стыдно, когда человек работает, пашет, известный, и у него нет денег на похороны», — сказал Шаляпин.

Ранее 5-tv.ru писал, что вышедшая с Шаляпиным в свет Копенкина переписала квартиру на сына.