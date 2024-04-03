Один человек погиб, более 50 пострадали в результате землетрясения на Тайване

Фото: Reuters / Fabian Hamacher

Перейти в ДзенСледите за нашими новостями

в удобном формате

Также оказалось повреждено несколько зданий — они накренились и частично разрушены.

Сильное землетрясение произошло в океане близ Тайваня. Пожарная служба островного государства сообщила новостному агентству Reuters о том, что есть один погибший. Также известно, что еще свыше 50 человек пострадали.

Землетрясение около восточного побережья Тайваня магнитудой 7,5 повредило несколько зданий — они накренились и частично разрушены. Толчки ощущались даже на японских островах Окинава и Мияко. Из-за этого в регионе объявлена угроза цунами. Позже произошло еще одно землетрясение недалеко от Тайваня. На этот раз магнитудой 6,3.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Японии ожидается цунами после землетрясения рядом с Тайванем. Волна высотой три метра может дойти до юго-западного побережья Японии примерно в десять утра по местному времени. Это четыре утра по Москве.