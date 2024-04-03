Разошлись в оценках с Западом: РФ решительно осуждает удары Израиля по Сирии

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Франция возложила ответственность за эскалацию конфликта в регионе на Иран.

Действия Тель-Авива стали причиной экстренного заседания Совета Безопасности ООН, созванного по запросу России. Москва решительно осудила израильские удары по консульству Ирана в Дамаске, в результате которых здание дипмиссии было полностью уничтожено.

Как заявил наш постпред Василий Небензя, подобное поведение ведет к дальнейшей эскалации ближневосточного конфликта. Однако Запад будто не видит очевидного, и всячески старается обелить действия своего союзника. За дебатами в ООН следил корреспондент «Известий» Дмитрий Зименкин.

Международное право и принципы ООН катятся в пропасть. Локомотивом выступает Израиль и его западные покровители. Это стало очевидным на заседании Совбеза ООН, созванного Россией после того, как израильская авиация ударила по иранскому консульству в Сирии. Москва решительно осудила нападение и призвала другие страны дать оценку вопиющим действиям.

«Атаки на дипломатические учреждения недопустимы — ведь эта солидарная позиция если не будет подтверждена, следующий раз авианалету может подвергнуться диппредставительство любого государства», — сообщил постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя.

Продолжающийся геноцид народа Палестины израильской армией, убийство вооруженными силами ЦАХАЛ сотрудников международной гуманитарной организации в секторе Газа.

На этом фоне удар по дипломатическому учреждению должен был стать последней каплей терпения для участников Совбеза ООН. Но Франция своим ответом не то, что не осудила, а буквально легитимизировала этот по сути террористический акт.

«Вчерашние удары по Дамаску вписываются в контекст постоянно усиливающейся напряженной обстановки в регионе. Иран и его партнеры, конечно, же несут ответственность за эту эскалацию. Прежде всего страдает гражданское население», — сообщил постпред Франции при ООН Никола де Ривьер.

«Коллега, а если бы атаке подверглось ваше консульство или посольство, вы бы так же реагировали. Вот он ваш „порядок, основанный на правилах“ во всей его очевидности», — ответил Василий Небензя.

Американцы включили уже привычную в таких случаях тактику «косить под дурачка» и открестились от происходящего. Виноват кто-то другой, но точно не мы, и не Израиль.

Публично пристыдить США за лицемерие смог только один человек в зале. Это российский постпред при ООН Василий Небензя. Его ответ, как всегда, молниеносный и остроумный.

«У США всегда есть информация по любому поводу и из первых рук. А тут ведь — вот, как удивительно. У США до сих пор нет подтверждения. Так и хочется сказать: „не верю“!».

Безнаказанной атакой Израиля на иранское консульство эскалация на Ближнем Востоке почти достигла точки кипения. Тегеран обещает ответить.

К какому из худших сценариев приведет очередной виток эскалации конфликта — пока невозможно предугадать. Но пока Россия с союзниками пытается всеми способами потушить пожар на Ближнем востоке, Запад активно подливает масло в огонь масло. Впрочем, как всегда.