Рядом с Тайванем произошло мощное землетрясение

Фото: Depositphotos / albund

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Повреждено несколько жилых домов.

Землетрясение магнитудой 7,5 произошло рядом с Тайванем. Вследствие чего были повреждены здания. Толчки ощущались даже на японских островах Окинава и Мияко. В регионе объявлена угроза цунами.

Главное метеорологическое агентство Японии сообщило, что землетрясение произошло в 8:58 по местному времени (2:58 по Москве) около восточного побережья Тайваня. Насколько глубоко находится эпицентр — пока что неизвестно. Известно только то, что он расположен «на очень мелкой» глубине под водой.

На Окинаве ощущались толчки до четырех баллов. Специалисты не исключают, что приливная волна может достигнуть трех метров.

Метеорологи Японии сообщили, что позже близ Тайваня произошло еще одно землетрясение магнитудой 6,3.

Пока что нет данных о пострадавших, но в некоторых домах столицы Тайваня - Тайбэй - пропало электричество. Об этом рассказало агентство Reuters.





Ранее 5-tv.ru сообщал, что сильное землетрясение произошло в японской префектуре Ибараки.