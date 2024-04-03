Порошенко намерен участвовать в президентских выборах на Украине

Фото: www.globallookpress.com / poroshenko.petro / vk.com

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Политик уже был главой государства. Захотят ли украинцы вновь видеть его лидером страны?

Бывший президент Украины Петр Порошенко заявил, что хочет участвовать в следующих выборах президента страны. Свое решение он сообщил в эфире катарского телеканала Al Jazeera.

«Для проведения выборов Киев должен добиться успеха в боевых действиях. Если вы спрашиваете меня, планирую ли я участвовать в следующих выборах, — да», — сказал он.

Выборы президента Украины были назначены на 31 марта 2024 года, однако действующий глава государства Владимир Зеленский отменил их из-за введенного с февраля 2022 года режима военного положения. При нем проведение выборов лидера страны запрещено. Но если парламент поддержит соответствующие законодательные изменения, то выборы возможны. По мнению же Зеленского, сейчас не время проводить голосование, оно может привести к разобщению общества. Он руководит Незалежной с весны 2019 года.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, зачем Владимир Зеленский устроил кадровую чистку.