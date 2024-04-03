В НАСА расследуют возможное падение мусора с МКС на крышу дома

Фото: www.globallookpress.com / National Aeronautics & Space Adm

Перейти в ДзенСледите за нашими новостями

в удобном формате

Пока что специалисты устанавливают точное происхождение объекта.

Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства (НАСА) подключилось к расследованию происшествия с падением неизвестного объекта на крышу дома в США в штате Флорида. Есть вероятность, что упавший предмет — это космический мусор. Об этом сообщил портал The Debrief.

Сейчас специалисты космической организации пытаются установить точное происхождение объекта. Предположительно, дом повредил аккумуляторный блок с МКС (Международная космическая станция). Представитель Управления космических операций США Джош Финч объяснил, что больше информации будет после завершения анализа.

До этого житель Флориды Алехандро Отеро рассказал в соцсетях, что неизвестный объект упал на его дом в городе Нейплс. В момент этого инцидента космическое командование США наблюдало, как над Мексиканским заливом в атмосферу входил аккумуляторный блок с МКС. Пока что точно неизвестно, действительно ли на дом упал именно этот объект.

К слову, хозяева недвижимости не пострадали.

Ранее 5-tv.ru писал, что грузовой космический корабль «Прогресс МС-24» затопили в Тихом океане.