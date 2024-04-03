Температурный рекорд: в этом году 2 апреля в Москве стало самым жарким за 146 лет

В этом году 2 апреля в Москве стало самым жарким за 146 лет

Фото, видео: © РИА Новости / Алексей Майшев; 5-tv.ru

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У раннего потепления есть и неприятные последствия — первыми на себе это прочувствовали аллергики.

Погода ставит новые рекорды. В Москве накануне воздух прогрелся до 23-х градусов. Так жарко в столице не было последние 146 лет. Начало апреля удивляет летней жарой жителей всей центральной России. Однако у раннего потепления есть и неприятные последствия.

Так, в столице уже появились клещи, а в самое ближайшее время проснутся еще и гадюки. Но самыми первыми весну почувствовали люди, страдающие от аллергии.

«Обычно аллергикам нужно какое-то время, чтобы понять, что это аллергия, и что надо идти к врачу. Они приходят не в конце марта, а где-то в апреле. А в этом году они сразу стали приходить. Очень много пыльцы было, она раньше прилетела», — рассказывает аллерголог-иммунолог Алексей Попович.

И если для аллергиков проблемы останутся, то погода, установив рекорды, отступает к своим привычным значениям в это время года. В среду в столице плюс 17, ветер и дождь. А в Петербурге обещают снег, так что не убирайте далеко пуховики.